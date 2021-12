Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O candidato às eleições presidenciais francesas Éric Zemmour terá sido agredido este sábado numa ação de campanha nos subúrbios de Paris, em que se registaram mais confrontos violentos que terão visado manifestantes anti-racistas.

O momento da abordagem agressiva ao candidato às presidenciais francesas foi captado em vídeo e está já a circular nas redes sociais:

Nas imagens vê-se o candidato a ser abordado por um homem que o agarra bruscamente pelos dois braços antes de ser afastado. O staff de campanha do ensaísta e político de direita radical relatou ao jornal francês Le Figaro que Zemmour ficou com ferimentos no pulso e que foi visto por um médico que lhe prescreveu uma baixa de incapacidade total para trabalhar com duração de nove dias, na sequência das lesões.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A informação relativa à baixa ainda não foi confirmada por fonte exterior à equipa de campanha do candidato. A confirmar-se que se tratou de uma agressão com este impacto, poderá substanciar uma pena ao agressor que poderá ir até aos três anos de prisão e aos 45 mil euros de multa, em caso de condenação. O alegado agressor já terá sido detido pela polícia, também segundo fonte próxima de Zemmour.

Os outros confrontos violentos, com espancamentos e cadeiras a voar

Este não foi o único episódio a motivar acusações de violência naquela que foi a primeira grande ação de campanha do candidato, que surge bem colocado nas sondagens às eleições presidenciais — à frente, por exemplo, de uma outra protagonista que ocupa um espaço político relativamente próximo, Marine Le Pen da Frente Nacional.

De acordo com o jornal Le Monde, enquanto o candidato presidencial discursava registaram-se agressões na plateia. Baseando-se em “imagens filmadas e difundidas por jornalistas presentes no local”, o Le Monde escreve que os alvos das agressões foram militantes anti-racistas que iniciavam um protesto alegadamente pacífico.

Um vídeo entretanto publicado pela conta oficial do grupo francês “SOS Racismo” na rede social Twitter mostra uma série de pessoas de pé, com t-shirts com várias letras que, agregadas, formam o slogan “não ao racismo”. Os ativistas parecem entoar precisamente esse slogan quando uma série de pessoas se aproximam. O que se segue é um momento de extrema violência: veem-se agressões físicas e cadeiras a voar.

NON AU RACISME

Nos militants étaients présents au meeting de #Zemmour à Villepinte pour dire non au racisme de manière pacifique. La vidéo, d'une violence inouïe, parle d'elle même, nos militants se sont fait frapper et insulter pour avoir rappelé notre lutte antiraciste!✊????✊????✊???? pic.twitter.com/5cvZadNGh8 — SOS Racisme – #PanthéonDesOubliés (@SOS_Racisme) December 5, 2021

Duas pessoas terão ficado feridas com maior gravidade, de acordo com o movimento SOS Racismo, que promete apresentar queixa.