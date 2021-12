Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Maybach, a gama mais luxuosa da Mercedes, é conhecida pelas suas berlinas sólidas, exemplarmente construídas e com um estilo marcante. Foi exactamente este o emblema escolhido para ser exibido na grelha de um veículo com forma de coupé de duas portas e nitidamente virado para o todo-o-terreno. Mais estranho do que impressionante ou agressivo, o Project Maybach pretende ser uma homenagem ao estilista Virgil Abloh, que colaborou nesta criação, mas que faleceu dias antes vítima de cancro.

Equipado com pneus robustos e com aspecto de serem muito eficientes em terra e lama, mas não em asfalto, sobretudo molhado, com robustas protecções inferiores à frente e atrás e um imponente roll-bar exterior ao habitáculo, além de oito projectores divididos equitativamente entre a frente e o topo do tejadilho, este Maybach parece um daqueles veículos prontos a disputar provas africanas – mas dos anos 70.

De acordo com a Mercedes, o modelo foi concebido estilisticamente pelo designer da marca, Gorden Wagener, em colaboração com Virgil Abloh, o responsável pelo design dos produtos masculinos da Louis Vuitton e fundador da Off-White, empresa dedicada a vestuário e a calçado para homem.

O Projecto Maybach exibe um imenso capot frontal e um curto tejadilho com células fotovoltaicas, além de assentos que rebatem por completo – o que dá sempre jeito, não vá o hotel de cinco estrelas no meio do deserto estar lotado.

Segundo a Mercedes, o Project Maybach esteve exposto nos primeiros dois dias de Dezembro no Rubell Museum, em Miami, nos EUA.