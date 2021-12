Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Com todas as atenções da Sporting SAD centradas esta terça-feira em Amesterdão, onde a equipa de futebol profissional irá fazer a sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões frente ao Ajax já com o apuramento para os oitavos confirmado, a CMVM anunciou esta tarde que o empréstimo obrigacionista que tinha sido aprovado a 17 de novembro e lançado cinco dias depois foi subscrito na totalidade. Ou seja, a sociedade verde e branca conseguiu chegar à fasquia dos 40 milhões de euros pretendidos com a operação, um valor que a meio subiu dez milhões já depois das indicações positivas nos dias iniciais.

De recordar que, na última emissão que foi paga há duas semanas conforme previsto, a Sporting SAD ia à procura de um valor de 30 milhões de euros mas acabou por não chegar a essa fasquia (26,7 milhões, a 3,3 milhões do pretendido) fruto também na instabilidade institucional, desportiva e financeira que o clube verde e branco atravessava na sequência da invasão à Academia, à destituição de Bruno de Carvalho e a um ato eleitoral com seis candidatos onde Frederico Varandas teve mais votos mas não mais votantes.

Em atualização