A Rússia voltou a enviar não um, mas dois turistas ao espaço, 12 anos depois da última viagem espacial com propósitos turísticos.

Na quarta-feira, os japoneses Yusaku Maezawa – magnata da moda online – e o seu assistente, Yozo Hirano, chegaram à Estação Espacial Internacional (ISS, da sua sigla em inglês).

Os dois viajaram, de acordo com o The Guardian, a bordo de um módulo desenhado pela Roscosmos, a contraparte russa da NASA, pilotado pelo astronauta Alexander Misurkin. São os primeiros cidadãos japoneses a viajar de modo privado desde que o jornalista Toyohiro Akiyama viajou até à estação Mir em 1990.

Полная фотогалерея пускового дня на космодроме #Байконур доступна на сайте Роскосмоса ???? https://t.co/JtTca9YFgI Она еще будет пополняться ???? pic.twitter.com/x7YevBMYSq — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 8, 2021

Os três viajaram durante seis horas até chegaram à ISS, onde foram recebidos pelos dois astronautas russos Anton Shkaplerov e Petr Dubrov, que fazem parte de uma tripulação internacional de sete cosmonautas a residir na ISS.

Tendo partido de uma estação de lançamentos situada no Cazaquistão, de acordo com o The Moscow Times, os três viajantes vão agora residir na ISS durante 12 dias, onde os dois turistas japoneses vão documentar a sua vida a bordo da estação espacial através do canal de Youtube de Yusaku Maezawa.

O multimilionário estabeleceu uma lista de cem tarefas que pretende realizar enquanto está no espaço, incluindo, por exemplo, organizar um torneio de badminton.

O multimilionário da moda planeia, segundo a Forbes, executar outra ida ao espaço em 2023, mas acompanhado de oito pessoas e numa viagem à volta da lua executada pela SpaceX, empresa de Elon Musk.

O ano de 2021 tinha já ficado marcado por várias viagens espaciais privadas realizadas com propósitos turísticos, como foi o caso das descolagens planeadas por Elon Musk, Jeff Bezos e Richard Branson.