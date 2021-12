Um surto com mais de 30 casos foi detetado na fábrica de conservas Ramirez, em Matosinhos, onde estão empregadas cerca de 200 pessoas, avançou esta segunda-feira o Sindicato dos Trabalhadores. da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (SINTAB).

A administração da fábrica contestou, no entanto, estes dados, referindo que apenas tem conhecimento de 11 casos positivos. Realçou também que o surto de Covid-19 teve origem num jantar entre alguns funcionários da fábrica, do qual a administração “desconhecia”.

À Rádio Observador, José Eduardo Andrade, dirigente do SINTAB, disse, por seu turno, que a empresa nada fez para conter o surto. “Tivemos conhecimento de alguns casos no dia 2 de dezembro”, indicou, salientando que no dia seguinte houve um jantar de Natal da empresa. Na segunda-feira passada, dia 4, já havia doze casos confirmados.

“A situação foi-se avolumando até ultrapassar os 30 casos positivos”, afirmou José Eduardo Andrade, que destacou que os dirigentes não tomaram “medidas de constrangimento de infeção”. Aliás, de acordo o dirigente sindical, houve trabalhadores que testaram positivos, ficando em isolamento, mas cujos membros do agregado familiar foram na mesma trabalhar para a fábrica. “É um absurdo, não houve esforço nenhum em conter o surto.”

Depois de vários funcionários que estiveram em contacto com casos positivos irem trabalhar, houve ainda outro jantar de Natal, este sábado, dia 9 de dezembro. Só depois é que a “empresa decidiu fazer uma testagem em massa”, frisou José Eduardo Andrade, que também revelou que as autoridades de saúde já estão a par do surto.

O dirigente sindical deixou ainda críticas à Direção-Geral da Saúde, “que não fez bem o seu trabalho de rastreamento” e que não colocou contactos de alto risco em isolamento profiliático.

Em comunicado enviado às redações, o SINTAB destaca que já há mais de 30 casos positivos e apenas esta segunda-feira, “com a anulação dos testes rápidos que a empresa ia fazer, e com o agendamento, para esta terça-feira, de uma iniciativa de testagem universal com testes PCR, é que se identifica uma intervenção coordenada das autoridades de saúde”.

José Eduardo Andrade explicou ainda que em empresas como as conservas e as massas alimentícias deixaram para “segundo plano a proteção da saúde dos trabalhadores” com o aumento de encomendas registado no confinamento, devido à subida do “consumo direto”. Como as empresas não têm “mãos a medir” e não têm trabalhadores suficientes, tentam de todas as maneiras “não parar a produção”.

Administrador da Conservas Ramirez em Matosinhos confirma surto com 11 casos

O administrador da fábrica de Conservas Ramirez, em Matosinhos, afirmou, por sua vez, que estão confirmados 11 casos de Covid-19 na conserveira e que o surto teve origem num jantar “entre alguns funcionários e pessoas externas”.

Em declarações à agência Lusa, a propósito da denúncia feita pelo Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (SINTAB), Manuel Ramirez afirmou que o surto de Covid-19 teve origem num jantar entre alguns funcionários da fábrica, do qual a administração “desconhecia”.

“Terá havido um jantar entre colegas e externos da empresa de uma determinada área que a administração desconhecia”, disse.

Segundo o administrador, o surto foi detetado depois de um funcionário da conserveira ter apresentado sintomas, “situação que foi logo comunicada ao delegado de saúde” e que resultou na testagem dos 220 funcionários no dia 7 de dezembro.

“Foram detetados 11 casos de Covid-19 e todas as pessoas estavam vacinadas”, afirmou, acrescentando que os funcionários se “encontram bem”.

Manuel Ramirez disse ainda que a 9 de dezembro, os funcionários voltaram a realizar testes antigénio, não tendo sido detetado “nenhum caso”.

“Amanhã [terça-feira] vamos fazer novamente testes PCR por uma questão de precaução”, disse, acrescentado que a fábrica tem cumprido e implementado todas as normas de segurança e higiene.

“Nunca baixámos a guarda”, observou, desmentindo a denúncia feita pelo sindicato.