Foram descobertas e restauradas nos Estados Unidos da América, em parceria entre o Instituto de Filmes da Irlanda e a Academia de Ciências de Chicago, filmagens que retratam a vida na Irlanda na década de 1920.

Filmes do quotidiano relativos a este período, imediatamente após o fim da Guerra Civil e a independência da República da Irlanda face ao Reino Unido, são bastante raros, uma vez que, neste período, apenas eram filmados eventos de maior importância, segundo explicou ao New York Times Manus McManus, um dos responsáveis pelo Instituto de Filmes da Irlanda.

Os filmes foram produzidos por Benjamin Gault, um ornitólogo e naturalista norte-americano que visitou a Irlanda entre 1925 e 1926 para colecionar novas espécies de pássaros e outros animais.

Os rolos de nitrato de 35 milímetros foram utilizados na península de Dingle, no sudoeste da ilha irlandesa.

O responsável pela descoberta foi Mícheál Ó Mainnín, um agricultor e pescador da Irlanda cujo avô foi um dos habitantes filmados por Banjamin Gault.

O meu avô contou-me sobre o dia em que estava a pescar na ilha de Inis Mhic Uibhleáin e conheceu ‘o ianque’ na ilha. Ele tinha uma câmara com ele e filmou o meu avô, o meu tio-avô e os irmãos Daly”, explicou Mícheál Ó Mainnín à RTE.

A investigação de Mícheál sobre a história do seu parente levou-o até à Academia de Ciências de Chicago, onde se pensava que Benjamin Gault teria guardado as filmagens. Foram então descobertas várias caixas nos arquivos da academia que continham a coleção privada do naturalista, onde além de filmagens estavam também presentes vários apontamentos e diários de Benjamin Gault.

Após aprovação do Instituto de Filmes da Irlanda, as imagens contidas nas películas de Benjamin Gault foram digitalizadas.

“Estes filmes são extraordinários retratos de uma Irlanda quase irreconhecível, embora não tenham ainda um século”, afirmou a responsável pelo restauro dos fotogramas, Kathy Rose O’Regan.

Imagens móveis da Irlanda durante as primeiras décadas do cinema são extremamente raras, pelo que qualquer adição ao conjunto documental da Irlanda na década de 1920, durante este período de transição importante na história da Irlanda, é um autêntico tesouro.

Benjamin Gault, que morreu em 1942, dedicou a sua vida a colecionar e observar animais – especialmente aves – nos Estados Unidos da América, na Guiana Francesa e em várias ilhas da costa irlandesa.