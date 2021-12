Os 12 missionários detidos no Haiti fugiram durante a noite de 15 de dezembro por entre guardas armados que dormiam e caminharam quilómetros por terrenos difíceis à noite sob o luar, avança a associação Christian Aid Ministries (CAM). No grupo havia uma criança de três anos e um bebé, embrulhado para que estivesse protegido das silvas.

Os associados do CAM angariaram fundos para um possível resgate, referiu David Troyer, sem mencionar se foi pago. “Depois de muitos dias de espera e nenhuma ação por parte dos raptores, Deus trabalhou de uma forma milagrosa, permitindo que os reféns escapassem”, acrescentou ainda.

Dezassete missionários – doze adultos e cinco crianças — tinham sido capturados depois de uma visita a um orfanato em Ganthier, no Haiti, a 16 de outubro. Cinco refénsm foram libertados, e os raptores, que fazem parte do gangue 400 Mawozo, exigiram milhões de dólares em resgate.

Na mesma conferência de imprensa, o porta-voz da CAM, Weston Showalter, explicou que apenas cinco ou dez minutos depois de saírem do orfanato, os missionários depararam-se com um bloqueio na estrada:“Eles não tinham ideia do que estava à frente deles”. O motorista do grupo percebeu que um camião os estava a perseguir e os membros do gangue cercaram o carrinha.

A press conference at the Christian Aid Ministries HQ in Berlin, Ohio is set to begin any minute now. All 17 missionaries held hostage for two months in Haiti have been freed. @SpectrumNews1OH pic.twitter.com/Edi8HocyUn

— Micaela Marshall (@MMarshallTV) December 20, 2021