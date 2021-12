Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Dinamarca, país com 5,8 milhões de habitantes, registou na segunda-feira um número recorde de infeções diárias de Covid-19, 16.164, atingindo, assim, a incidência mais elevada a nível mundial.

Foi a primeira vez que o número de infeções diárias excedeu os 15.000, segundo o jornal The Gurdian. Os resultados positivos foram fruto de 130.686 testes PCR, o que resulta numa taxa de positividade de 12,4%.

Na semana passada, a Ómicron tornou-se a variante dominante no país.

Os cinco países com as taxas mais elevadas nos últimos sete dias são todos europeus, de acordo com estatísticas compiladas pela agência AFP, usando fontes oficiais.

Os números, baseados em dados do centro de estatística Our World in Data, a 27 de dezembro, colocam a Dinamarca como o país com a mais elevada incidência do mundo. Há, no entanto, uma grande diferença no número de testes feitos em cada país, com a Dinamarca entre as nações que mais testes faz por residente.