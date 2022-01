Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um dos membros mais procurados da máfia italiana, em fuga há 20 anos, foi preso em Galapagar, uma cidade perto de Madrid, após ser avistado no Google Street View. Já se sentia em casa, ao ponto de quando foi apanhado a 17 de dezembro, ter dito à polícia: “Como me encontraram? Eu não ligo à minha família há 10 anos!”, cita-o o jornal La Repubblica esta quarta-feira.

Pertencente ao gang Stidda, Gioacchino Gammino casou, mudou de nome para Manuel, trabalhou como chef e era proprietário de uma mercearia.

A polícia já suspeitava que Gammino estivesse em Espanha, porém foi a imagem de dois homens a conversar do lado de fora da mercearia El Huerto de Manu que confirmaram as suspeitas. Contudo, o procurador de Palermo, Francesco Lo Voi, que liderou a investigação, ressalvou ao The Guardian: “Não é como se passássemos os nossos dias a vasculhar o Google Maps para encontrar fugitivos”.

Um dos homens era muito parecido a Gammino, porém outra ajuda preciosa foi a página de Facebook de um restaurante próximo dali, chamado La Cocina de Manu, fechado desde 2014, onde um dos pratos era “Jantar Siciliano”. O mafioso tinha lá trabalhado e aparece numa fotografia, vestido com o traje de chef: era reconhecível pela cicatriz no lado esquerdo do queixo.

Gammino cumpria pena de prisão perpétua na prisão de Rebibbia, em Roma, quando, a 26 de junho de 2002, conseguiu escapar durante as gravações de um filme que decorriam na cadeia. Agora, terá de cumprir uma sentença de prisão perpétua numa prisão em Itália.

Enquanto isso, as investigações continuam, porque a polícia crê que os negócios de Gammino eram apenas um disfarce para outros negócios duvidosos, relata o jornal ABC.

Não é a primeira vez que um fugitivo da máfia é apanhado com a ajuda da internet. Em março do ano passado, Mark Biart, traído pelas tatuagens, já que não mostrava o rosto, foi capturado no Caribe depois de aparecer em vídeos de culinária no YouTube.