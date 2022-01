Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na semana em que deverá ser publicado um relatório sobre as alegadas festas em Downing Street durante a pandemia, é notícia que Boris Johnson teve uma festa de aniversário durante o primeiro confinamento, em 2020, muito embora as regras de combate à crise sanitária proibissem encontros sociais em ambientes fechados. Dias antes, Johnson pediria aos britânicos, numa conferência de imprensa, para continuarem a mostrar contenção e a respeitar as regras impostas na procura de uma segurança coletiva.

De acordo com a ITV News, foi a mulher do primeiro-ministro britânico, Carrie Johnson, quem ajudou a organizar uma festa surpresa para o marido na tarde do dia 19 de junho. Passava pouco depois das 14h, quando cerca de 30 pessoas se encontraram na sala onde habitualmente se reúne o Conselho de Ministros. Johnson estaria a regressar de uma visita oficial a uma escola em Hertfordshire.

Entre as 30 pessoas estaria a designer de interiores Lulu Lytle, que não é um membro do staff de Downing Street, e que estava a renovar o apartamento do primeiro-ministro. O encontro terá durado 20 a 30 minutos mas, em resposta, Downing Street assegura que Boris esteve presente durante “menos de 10 minutos”, e que o “grupo de funcionários” reuniu-se “brevemente” e após uma reunião para desejar os parabéns ao primeiro-ministro.

O mesmo meio escreve ainda que, na noite de 19 de junho, amigos foram recebidos no andar de cima da residência de Boris, algo que o governo nega, alegando que o primeiro-ministro recebeu um número reduzido de membros da família no exterior. Sobre isso, um porta-voz de Downing Street afirmou que o relato “é totalmente falso” e que, de acordo com as regras então em vigor, “o primeiro-ministro recebeu um pequeno número de familiares no exterior a naquela noite”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Sky News acrescenta que uma porta-voz da empresa Soane Britain, cofundada por Lulu Lytle, assegura que a decoradora em causa esteve presente em Downing Street a 19 de junho por motivos profissionais e que não foi convidada “para nenhuma festa de aniversário do primeiro-ministro”, tendo entrado na sala, “conforme solicitado”, para falar com Boris Johnson.