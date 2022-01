Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A menina descalça que dança em cima da cama, enquanto a avó pinta brinquedos de tigres, ambas iluminadas pelos raios de sol que penetram no quarto, é a foto vencedor do concurso Global SinoPhoto, que quer “contar, imaginar, interpretar e inspirar ligações entre a cultura chinesa e o resto do mundo”, como se lê no comunicado de imprensa.

Para o júri, a fotografia de Li Huaifeng captura “um momento de alegria”, que é “quase uma visão de outro mundo”: “É como se a avó estivesse a observar a criança num holograma”. Reforça ainda que é “altamente atmosférica”, já que oferece aos espectadores um lugar “privilegiado” dentro da casa daquelas pessoas.

Este concurso é composto por quatro categorias: “Trabalho e Lazer”, “Água” (como 2022 é o ano do Tigre da Água), “Ambiente” e “Casa”. Reuniu mais de 2.000 inscrições de fotógrafos tanto amadores como profissionais, e não só da China, mas do mundo inteiro.

Um espetáculo de marionetas nas sombras de uma vila, um homem que rema contra as algas, a força de dois jovens acrobatas ou um pastor solitário entre imponentes montanhas são algumas das imagens que retratam a vida na China.

As imagens vencedoras serão exibidas no Museu de Arte do Leste Asiático (MEAA, na sigla inglesa) em Bath (Inglaterra) de 16 de fevereiro até 14 de maio deste ano.