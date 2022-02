O Sporting de Braga emprestou o defesa central brasileiro Bruno Viana aos russos do Khimki até ao final da presente temporada, informou esta quarta-feira o clube minhoto, quarto classificado da Primeira Liga de futebol.

O jogador, de 27 anos, representou o Sporting de Braga durante três épocas e meia, tendo saído em fevereiro de 2021, então emprestado ao Flamengo.

Entre o clube português e o Khimki, último classificado do principal escalão do futebol da Rússia, ficou estabelecida uma cláusula de opção de compra no final do empréstimo.