Prestes a chegar a Portugal, o que está previsto acontecer já no próximo mês de Março, o novo Sportage é uma das mais importantes “armas” da Kia para continuar a atacar o mercado europeu, apontando cirurgicamente ao segmento dos SUV compactos – nem mais nem menos do que uma das “fatias” mais disputadas e com maior potencial de vendas no Velho Continente.

Conforme já aqui escrevemos, o novo SUV da marca sul-coreana já pode ser pré-reservado, conhecendo-se os preços, a estrutura da gama e as motorizações que vão estar disponíveis. Mas faltava o dado que, provavelmente, mais interessa aos potenciais interessados na versão híbrida plug-in (PHEV) do Sportage: a autonomia em modo eléctrico.

A versão PHEV combina tecnologia e um estilo moderno no interior. A marca garante ainda que o espaço a bordo e para bagagens é referencial 9 fotos

O Sportage mais potente (265 cv) e o mais electrificado da gama – há ainda versões mild hybrid (MHEV) e híbridas convencionais (HEV) – vai ser capaz de percorrer 70 km em modo eléctrico, até que a bateria de 13,8 kWh se esgote e o modelo passe a funcionar como híbrido, apoiando-se essencialmente no motor de combustão a gasolina 1.6 T-GDi de 180 cv. Os 70 km dizem respeito à homologação para circuito misto, de acordo com o método europeu de medição de consumos e emissões WLTP. Mas, obedecendo aos critérios deste mesmo protocolo, o alcance exclusivamente em modo eléctrico do novo Sportage PHEV pode atingir os 78 km, caso as deslocações se cinjam ao perímetro urbano. A Kia aponta para um consumo de energia eléctrica na ordem de “uns impressionantes 169 Wh/km”.

O Volkswagen Tiguan eHybrid, da mesma bitola, é menos potente (245 cv), tem uma bateria com menos capacidade (9,2 kWh) e percorre apenas 49 km em modo eléctrico. Ainda assim, anuncia um consumo de 1,6l/100 km e 36g/km no que toca às emissões de CO 2 . Significa isto que só se houvesse um agravamento no peso do Sportage PHEV face aos 1811 kg do Tiguan eHybrid, é que o SUV sul-coreano eventualmente anunciaria consumos superiores a 1,6l/100 km. E não é assim: a homologação fixa-se nos 1,1 l/100 km, com as correspondentes emissões de CO 2 de 25 g/km. Valores que, convém realçar, só são possíveis de alcançar na primeira centena de quilómetros, partindo com o acumulador completamente carregado.

O Sportage PHEV combina o 1.6 T-GDi de 180 cv com um motor eléctrico de 66,9 kW (91 cv) e vai chegar ao mercado português logo no início terceiro trimestre, por preços desde 34.950€ – valor exclusivamente aplicável a clientes empresariais, na campanha de lançamento, e que não inclui o IVA. Anuncia 0-100 km/h em 8,2 segundos, podendo atingir uma velocidade máxima de 191 km/h.

Esta versão destaca-se ainda pela particularidade de estrear o modo “Terrain”, que habilita o SUV sul-coreano a ter um melhor desempenho no fora de estrada, usufruindo de um sistema de tracção integral que é controlado electronicamente, ou seja, a potência a distribuir pelas rodas é gerida automaticamente, consoante as condições do piso e as solicitações do condutor.