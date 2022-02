Rejjie Snow, Greentea Peng, Major League DJz, Moses Boyd, Branko, Tristany e Pedro Mafama estão entre os artistas que compõem o cartaz do festival ID No Limits, que começa esta quinta-feira no Centro de Congressos do Estoril, Cascais.

Entre esta quinta-feira e sábado, mais de 40 artistas vão atuar nos cinco palcos do Centro de Congressos do Estoril, naquele que será o primeiro festival de música no regresso à normalidade.

Quer isto dizer que, no âmbito das novas medidas de alívio das restrições impostas pela pandemia de Covid-19 e que entraram em vigor no dia 19 deste mês, não será exigida a apresentação de certificado digital para entrada no recinto.

O festival ID No Limits deveria ter acontecido em 13 e 14 de novembro de 2020, tendo sido adiado para 9 e 10 de abril do ano passado, antes de ser remarcado para fevereiro deste ano, sempre devido às contingências provocadas pela pandemia da Covid-19.

De acordo com a organização, os cinco palcos do festival “preparam-se para receber a música contemporânea e as tendências que refletem o buzz digital e a vibração do público, com artistas de vários quadrantes musicais e geográficos (África do Sul, Estados Unidos da América, Reino Unido, Argentina, Holanda)”.

Esta quinta-feira, atuam no ID No Limits: Progressivu, Peter Castro, Chunga Daddy, L-Ali, Yuri NRS, Fumaxa, Stckman, Evaya, David Bruno, Rita Vian, Lex Amor, Mynda Guevara, Nenny, Mr Carmack e Jarreau Vandal.

Para sexta-feira, estão agendadas as atuações de Rita Lig, Von Di, Xtinto, Sippinpurpp, Lon3r Johnny, DJ Dadda, Soluna, Danykas DJ, Flaca, Tristany, Regula, Greentea Peng, Pedro Mafama, Rejjie Snow, T-Rex e Mike el Nite (DJ set).

No sábado, último dia do festival, passam pelos palcos do ID No Limits: Zengxrl, M.dusa, Pedro da Linha, DJ Adamm, Jamz Supernova, Bandicut, Mazarin, Whosputo, Yakuza, CKTRL, Poppy Ajudha, Moses Boyd, Shygirl, Branko e Major League DJz.

As portas do Centro de Congressos do Estoril abrem às 20h30 e a programação inicia-se às 21h30, terminando às 04h00 do dia seguinte.

A bilheteira estará aberta esta quinta-feira, na sexta-feira e no sábado, entre as 17h e as 4h. Estão disponíveis bilhetes diários e passes para os três dias, tendo estes últimos de ser trocados por uma pulseira.