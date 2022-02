A troca de mensagens entre um soldado russo, que foi morto na invasão à Ucrânia, e a mãe, foi um dos temas levados pelo embaixador da Ucrânia nas Nações Unidas, Sergiy Kyslytsya, na reunião extraordinária desta segunda-feira.

Mostrando uma folha com a imagem de um telefone danificado, com mensagens no ecrã, Sergiy Kyslytsya leu as mensagens entre o militar russo e a mãe, procurando mostrar que nem os militares envolvidos na invasão sabiam qual era o plano do Presidente russo.

“Mãe, já não estou na Crimeia. Isto não são treinos”, terá dito o militar à mãe que lhe tinha pedido justificações por não saber nada do filho há “muito tempo”.

“Onde estás então? O pai está a perguntar se pode enviar uma encomenda”, respondeu a mãe não antecipando a resposta que o filho lhe daria: “Que tipo de encomenda? Só quero morrer”.

Não percebendo a que o filho se referia, a mãe perguntou o que se passou. “Mãe, estou na Ucrânia. A guerra é real aqui, tenho medo. Estamos a bombardear todas as cidades, juntos. Inclusivamente alvos civis.”

E continua o militar: “Disseram-nos que seriamos recebidos [pelos ucranianos], mas eles estão a deitar-se na frente nos nossos carros militares, para não nos deixarem passar. Chamam-nos fascistas, mãe isto é muito difícil”.

Ukraine's Ambassador to the UN read out text messages between a Russian soldier and his mother moments before he was killed. He read them in Russian.

"Mama, I'm in Ukraine. There is a real war raging here. I'm afraid. We are bombing all of the cities…even targeting civilians." pic.twitter.com/mLmLVLpjCO

— Vera Bergengruen (@VeraMBergen) February 28, 2022