A fundação da escritora J. K. Rowlling, Lumos, que se dedica a apoiar crianças em lares e em situação de instabilidade familiar, tem em curso uma angariação de fundos para apoiar as crianças ucranianas em lares e famílias de acolhimento.

War shatters childhoods and tears families apart. @lumos has launched an appeal to help the c100k children trapped in orphanages in #Ukraine https://t.co/pDEOiBd3pp

— J.K. Rowling (@jk_rowling) March 1, 2022