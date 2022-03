A GNR deteve duas mulheres e 10 homens, com idades entre 23 e 41 anos, por alegado tráfico de estupefacientes e condução sob o efeito do álcool, no concelho de Seia, foi esta segunda-feira anunciado.

Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, as doze pessoas foram detidas no fim de semana, durante a realização de uma operação de prevenção e de combate à criminalidade.

Na sequência da operação de fiscalização, a GNR apreendeu 244 doses de haxixe, 160 doses de MDMA, 90 doses de LSD líquido, 22 selos de LSD, oito doses de liamba, três doses de cocaína e seis gramas de cogumelos alucinogénios.

“Foram ainda elaborados 31 autos de contraordenação por consumo de estupefacientes, que foram remetidos para a Comissão da Dissuasão da Toxicodependência”, adianta a fonte em comunicado.

Os doze detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Seia.

“Através da realização destas operações, a Guarda Nacional Republicana pretende combater a criminalidade e fortalecer o sentimento de segurança da população, procurando ainda prevenir ilícitos criminais”, refere a nota.

A operação realizada no concelho de Seia, no distrito da Guarda, contou com um total de 30 militares do Destacamento Territorial da GNR de Gouveia e de quatro binómios do Destacamento de Intervenção (DI) de Viseu e da Guarda.