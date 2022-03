Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Finlândia e a Suécia estão a preparar-se para o pior dos cenários: uma possível invasão russa. Esta quarta-feira, a primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin, e a sua homóloga sueca, Magdalena Andersson, enviaram uma carta ao presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, enfatizando “o papel da União Europeia” na segurança coletiva dos Estados-membros.

As duas responsáveis políticas chamam à atenção, no documento, para a “atual situação política” na Europa, que requer uma “declaração forte e ambiciosa” que reforce o “investimento na defesa europeia”. “Os líderes da União Europeia devem estar muito unidos e devem ser claros sobre o facto de que a UE é também uma comunidade de segurança.” “A cláusula de defesa mútua é uma parte essencial”, defendem.

Invocando o artigo 42.7 do Tratado da União Europeia, as líderes dos dois países nórdicos indicam que os “Estados-membros devem usar todos os meios ao seu alcance para ajudar outro Estado-membro que seja vítima de uma agressão armada no seu território”.

A Finlândia e a Suécia aderiram à União Europeia em 1995, mas nunca fizeram parte da NATO. Esta é agora uma hipótese viável para os dois países, mas que ainda demoraria o seu tempo a concretizar-se. As duas nações nórdicas, que adotaram até a invasão russa da Ucrânia uma posição neutral em praticamente todos os conflitos externos, veem-se agora a braços com uma possível escalada do conflito na Europa.

Neste momento, os receios são ainda maiores pelas declarações do Kremlin, que ameaçaram recentemente a Finlândia e Suécia com “sérias consequências militares” caso os dois países aderissem à NATO. Na semana passada, quatro caças russos invadiram também o espaço aéreo sueco — algo que Estocolmo disse ser “completamente inaceitável”, prometendo uma “resposta diplomática firme”.

Ao El País, fontes da União Europeia sinalizaram que a decisão dos Estados-membros sobre defesa mútua vai depender da cimeira da UE, organizada pela presidência francesa, marcada para esta quinta e sexta-feira. Mas tudo levará a crer que o pedido de ajuda militar será aprovado, ficando consubstanciado na Declaração de Versalhes que deverá assinada pelos 27.

Outro dos temas que deverá ser discutido será o pedido de adesão à UE da Ucrânia, Moldávia e Geórgia, estes dois últimos países que poderão estar em risco de uma futura invasão da Rússia. O El País apurou que os pedidos estão a ser processados com uma rapidez que não é habitual, mas agora serão tratados individualmente, sendo que a entrada na UE ainda demorará algum tempo até se concretizar.