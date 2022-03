Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quem já saiu à rua esta quarta-feira deve ter reparado no céu anormalmente alaranjado ou acinzentado — dependendo da zona do país. É o resultado mais visível do evento climático denominado “chuva de barro”, que atingiu Portugal esta terça-feira e irá perdurar até esta quinta-feira. Entre as recomendações, está o uso de máscara e não colocar roupa a secar no exterior.

Aquelas tirinhas que fala por si só… Lisboa com Poeira do Saara … surreal a cena???? e tem um vento gelado junto????@MeteoredPT pic.twitter.com/Bwq3WcbuDt — RF (@Rosinara) March 16, 2022

Na primeira imagem do tweet partilhado pela agência estatal de meteorologia de Espanha, vê-se uma fotografia de satélite que identifica com cor castanha, em tons claros e escuros, as localizações com concentrações máximas de poeiras, que são as regiões Norte e Centro de Portugal, além de Espanha e da Argélia. Isto irá refletir-se na visibilidade da rua, que será diminuta.

Este miércoles 16 continuaremos con altas concentraciones de #PolvoSahariano en la Península y Baleares.

???? Reducirá la visibilidad (#calima) y ensuciará superficies.????️

???? Lo más importante: la calidad del aire será desfavorable a extremadamente desfavorable en muchas zonas. ???? pic.twitter.com/aW4IrQoRw6 — AEMET (@AEMET_Esp) March 16, 2022

Segundo a Direção-Geral da Saúde, estas poeiras têm “efeitos na saúde humana”. No caso dos grupos de maior vulnerabilidade (nomeadamente crianças, idosos, doentes com problemas respiratórios crónicos, designadamente asma e doentes do foro cardiovascular) aconselha-se a permanência no interior dos edifícios e, preferencialmente, com as janelas fechadas. Estas ideias são reiteradas pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia, que recomenda o uso de máscara para ajudar a filtrar os pós.

Por sua vez, a entidade de pneumologia aconselhou esta quarta-feira os doentes asmáticos a minimizarem a exposição ao ar livre por causa das poeiras vindas do Saara, cumprir a medicação e, em caso de terapêutica de SOS, reforçar a utilização.