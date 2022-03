Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 29.º dia do conflito na Ucrânia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No dia em que se cumpre exatamente um mês desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai reunir-se ao mais alto nível com os parceiros ocidentais e o medo de uma guerra biológica ou nuclear intensifica-se.

Os combates continuam a concentrar-se nas faixas fronteiriças a norte, leste e sul da Ucrânia, com uma grande parte da região sudeste do país atualmente sob controlo russo. A região em torno da cidade de Kherson, a norte da península da Crimeia (anexada pela Rússia em 2014), continua sob controlo russo; a cidade de Mariupol, por seu turno, continua totalmente cercada por forças russas e a sofrer um massacre de grandes dimensões. A norte, as cidades de Kharkiv, Chernihiv e Kiev são os grandes alvos da ofensiva russa, com as guarnições de Moscovo a avançar sobre aqueles pontos estratégicos.