A invasão das tropas russas à Ucrânia começou no dia 24 de fevereiro. Mais de um mês depois, são já mais de três milhões os ucranianos que abandonaram o país, e muitos são aqueles que têm procurado lutar, direta ou indiretamente, contra a ocupação russa.

Entre atletas que trocaram os ringues e as pistas pela roupa camuflada, soldados russos arrependidos, jornalistas mortos e torturados por um único motivo, mostrar a verdade, e pessoas que tentaram trazer algum tipo de alegria aos seus no meio do caos, são estes os rostos mais emblemáticos da invasão da Rússia à Ucrânia até ao momento.

Veja na fotogaleria acima quem são os heróis e heroínas de um país que luta para manter a sua independência.