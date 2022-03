Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Apple está a planear fazer cortes na produção do iPhone SE e de AirPods — os auriculares sem fios da marca — devido a uma possível diminuição da procura causada pela subida da inflação resultante da guerra na Ucrânia.

A empresa norte-americana poderá reduzir em 20% a produção do iPhone SE, ou seja, menos duas a três milhões de unidades do que o originalmente planeado para o próximo trimestre.

Relativamente aos auriculares sem fios, a Apple poderá ter mandado cortar a produção em mais de 10 milhões de unidades para todo o ano de 2022, acrescenta o jornal económico japonês Nikkei Asia. Em 2021, a empresa vendeu cerca de 76,8 milhões de unidades de AirPods, número que poderá sofrer uma quebra considerável este ano.

A Apple terá ainda pedido aos fornecedores para produzirem menos telemóveis da linha iPhone 13, justificando este ajuste com a procura sazonal.

A gigante tecnológica deverá lançar uma nova linha de iPhones ainda este ano, mas os especialistas dizem que é cedo para prever qualquer impacto na procura dos novos modelos, avança a agência Reuters.

As medidas que o jornal Nikkie Asia afirma que a Apple adotou sublinham a crescente pressão que a guerra na Ucrânia está a exercer no mercado tecnológico.

A subida da inflação resultante do conflito e a possibilidade de aumento do custo de vida da população levam a gigante tecnológica a crer que a procura do consumidor por produtos tecnológicos será particularmente contida.

Recorde-se que, na sequência da invasão russa da Ucrânia, a Apple interrompeu há cerca de um mês as vendas dos seus produtos na Rússia, país onde era a terceira fabricante de smartphones.