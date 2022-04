De russos para russos: as mensagens sobre a guerra nos supermercados e nas redes sociais

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A organização não-governamental OVD-info revela que mais de 15 mil pessoas foram detidas na Rússia, desde o início da invasão à Ucrânia, por protestos contra a guerra. Apesar de as informações de Moscovo serem poucas, há manifestações, protestos e homenagens que acabam por passar as fronteiras e ganhar dimensão mediática. É o caso de dois protestos recentes.

O ataque à cidade de Bucha, que está a ser investigado por alegados crimes de guerra, levou a um protesto nas ruas de Moscovo, a capital da Rússia, com a reprodução de uma das imagens captadas na cidade perto de Kiev, local que os russos deixaram para trás ao fim de quase um mês — com corpos espalhados pelo chão, valas comuns e centenas de mortos.

Uma pessoa de calças escuras, casaco castanho e carapuço preto na cabeça, deitada no chão, com as mãos atadas atrás das costas. A diferença está no contexto em que aconteceu: em vez de ser em Bucha, é nas ruas de Moscovo. Em vez de ser um corpo no chão atingido mortalmente, é uma homenagem aos mortos feita no país que decidiu a invasão. As fotografias do protesto foram partilhadas pela televisão bielorrussa Nexta.