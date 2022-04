Olena Zelenska: a primeira-dama da Ucrânia que é símbolo de resistência e que carateriza Putin como "tirano"

Reservada, à Vogue, até descreveu: “Prefiro ficar nos bastidores, estou mais confortável na sombra, ao contrário do meu marido, sempre na frente. Não sou a vida da festa, não gosto de contar piadas”. Só que percebeu que a sua ascensão poderia ser utilizada para causas sociais, passando a utilizar a sua presença para lutas como a igualdade de género e a estabilidade das crianças.

Apesar de na Ucrânia o papel de primeira-dama ser meramente representativo (tal como o é em Portugal), Olena arregaçou as mangas. É responsável pela reforma do sistema de nutrição escolar do país e conseguiu, graças a um discurso no terceiro Congresso da Mulher Ucraniana, o estatuto de membro da iniciativa internacional do G7 sobre igualdade de género, a Parceria de Biarritz, para a Ucrânia. Já Volodymyr integrou-a no conselho do Art Arsenal, chefiado pelo ministro da Cultura.

Podia ter continuado a viver a minha vida, a manter-me longe dos problemas e dos ataques da comunicação social, mas decidi apoiar o meu marido: emocionalmente, não é fácil para ele, e precisa de alguém a seu lado”, defendeu.

Enquanto aguarda para ver a paz chegar, desde a carta ao Ocidente às mensagens encorajadoras no Instagram — rede social onde soma mais de dois milhões de seguidores — as palavras são a sua maior arma. Numa das suas publicações mais populares — até o momento de publicação deste artigo contava com mais de 207 mil gostos — partilhou a fotografia de uma criança que nasceu num abrigo da cidade de Kiev, algo que “deveria ter acontecido em condições completamente diferentes, sob um céu pacífico”. “Somos o Exército, o Exército somos nós. E as crianças nascidas nos abrigos viverão num país em paz que se defendeu a si próprio”, prometeu igualmente.

Das palavras de Zelensky fica o receio de saber que a esposa é o “alvo número 2” das forças russas, juntamente com os filhos (a localização dos mesmos não é sabida, mas garante que estão na Ucrânia). Num registo mais descontraído, que valeu críticas, quando questionado sobre qual era o seu líder mundial preferido, respondeu à Euronews: “A minha mulher”.