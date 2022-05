A Eslováquia e a Hungria disseram nesta terça-feira que não apoiarão sanções contra a energia russa que a União Europeia (UE) está a preparar, alegando que estão demasiado dependentes dela e que não têm alternativas.

A Comissão Europeia elaborou novas propostas de sanções contra Moscovo, por causa da invasão da Ucrânia, que podem incluir um embargo gradual ao petróleo russo, que os 27 países membros começarão a discutir na quarta-feira.

O chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, escreveu na rede social Twitter que a Comissão Europeia quer atingir mais bancos, atacar os responsáveis de espalhar desinformação sobre a guerra na Ucrânia e “atacar as importações de petróleo”.

Russia’s unprovoked war against Ukraine affects global security.

We are working on the 6th package of sanctions which aims to de-swift more banks, list disinformation actors and tackle oil imports.

These measures will be presented to the Council for approval.

