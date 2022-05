Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mike Hagerty, ator de 67 anos conhecido por papéis em sitcoms como “Friends”, “Cheers” e “Seinfeld”, morreu esta quinta-feira por causas não tornadas públicas.

O anúncio foi feito no Instagram por Bridget Everett, que partilhava com Mike Hagerty espaço na comédia da HBO “Somebody, Somebody”, esta sexta-feira.

Com grande tristeza, a família de Michael G. Hagerty anunciou a sua morte ontem em Los Angeles”, afirmou Everett na rede social. “Um ator amado. O amor pela terra natal, Chicago, e a família eram as as pedras basilares da sua vida.”