A notícia chegou tarde na vida de Jorge Fonseca, mas cedo esta sexta-feira: “Eu acordei com a notícia, acordei com as chamadas das pessoas a partilhar isto comigo. E estou muito feliz por recebê-la”. A novidade chegou pela voz do Ministro da Administração Interna, que anunciou esta manhã que a admissão de candidatos à Polícia de Segurança Publica vai ter novos requisitos. Entre eles está o aumento da idade máxima de candidatura para 30 anos. Resultado: Jorge Fonseca já se pode candidatar. E vai mesmo fazê-lo.

“Eu quero muito candidatar-me, quero ser polícia, sempre tive essa determinação. Vou candidatar-me e isso também me pode ajudar bastante no judo, para ter um futuro depois da carreira. […] Vou avançar com isso o mais rápido possível”, garante à Rádio Observador.

Até agora, o sonho do campeão mundial de judo tinha sempre esbarrado em azares atrás de azares. O primeiro obstáculo foi a falta de habilitações literárias, o 12.º ano obrigatório. Jorge Fonseca dedicou-se e conseguiu completar esse ciclo de estudos, mas depois veio outra dificuldade, ainda maior: a idade limite de admissão na PSP era de 27 anos e essa já tinha passado. O judoca nunca escondeu publicamente a tristeza de não poder entrar para a academia, tristeza que morre agora.

“É uma luta vencida. Agora só falta mesmo alcançar aquela medalha [a de ouro olímpico]. Estou muito feliz porque dei a vida toda para que isto acontecesse e agora é real”, diz ao Observador. E o foco, como sempre, já está no trabalho: “Agora é trabalhar para ser mesmo, trabalhar para acreditar que vou ser mesmo polícia. Não estava à espera que isto acontecesse tão rapidamente”.

Mas o “rapidamente” já dura há mais de 15 anos. Quando tinha 14 anos, nasceu o sonho de ser agente, muito fruto da realidade da infância do judoca: “Quando eu vivia na Damaia, via sempre a intervenção da polícia nos bairros sociais e fascinava-me imenso como um agente lidava com estas situações”, relembra. Agora só falta mais um pequeno obstáculo, que pode nem existir: confirmar se o concurso abre antes de outubro, porque Jorge Fonseca faz 30 anos nesse mês. A Rádio Observador já contactou a Polícia de Segurança Pública para saber quando ficam abertas as candidaturas para novas admissões, mas por enquanto ainda não teve resposta.

Mas com ou sem confirmação, a garantia é deixada por Jorge Fonseca: “Acredito que um dia vou ser polícia. E vou ser”, naquela que será a melhor medalha para o judoca campeão do mundo.