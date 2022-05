Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um soldado russo de 21 anos vai ser julgado por suspeitas de ter assassinado um civil desarmado na aldeia de Chupakhivka, na região ucraniana de Sumy, disse a procuradora-geral do país. Segundo Iryna Venediktova, que é citada pela agência Interfax Ucrânia, o crime aconteceu em 28 de fevereiro.

“O primeiro soldado russo será julgado pelo assassinato de um civil na região de Sumy. A Procuradoria-Geral da República enviou uma acusação ao tribunal contra o comandante da unidade militar 32010 da 4ª Divisão de ‘Kantemirov’: Vadim Shishimarin”, afirmou Iryna Venediktova esta quarta-feira .

As tropas russas procuravam escapar às Forças Armadas da Ucrânia quando dispararam com metralhadoras contra um “carro particular” e se apoderaram dele, de acordo com o relato da justiça ucraniana. Já dentro do veículo roubado, estes militares terão entrado na aldeia de Chupakhivka, onde avistaram um civil a falar ao telemóvel.

De acordo com o relato divulgado pela Procuradora-Geral, Vadim Shishimarin terá disparado vários tiros da janela aberta do carro contra a vítima. O homem de 62 anos morreu no local, a alguns metros de sua casa.

O suspeito do assassinato está sob custódia. Iryna Venediktova disse também que as autoridades ucranianas recolheram “provas do envolvimento” do soldado na “violação das leis” e em crimes de guerra combinados com “assassinato premeditado”.

Em abril, a Ucrânia já tinha revelado que existiu um “elevado número de casos” de tropas russas que mataram civis ucranianos e confirmou que a Procuradoria-Geral da República estava a investigar quase 8.000 casos de crimes de guerra em todo o país. Já este mês foram identificados 10 soldados russos suspeitos do massacre na cidade ucraniana de Bucha. Agora, o primeiro militar russo será julgado na Ucrânia por suspeitas de ter cometido um crime de guerra em Sumy.