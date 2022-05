Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A cantora Adele, conhecida por ser reservada em relação à sua vida amorosa, partilhou esta quarta-feira na sua conta de Instagram um “álbum de memórias” com o namorado, Rich Paul. Na primeira foto, o casal exibe as chaves de casa em frente à casa nova que vão partilhar, numa demonstração pública que foi dado um passo em frente no relacionamento.

De acordo com o Daily Mail, notícias de que a cantora britânica e o agente desportivo de LeBron James tinham iniciado um relacionamento amoroso começaram a circular em julho do ano passado, depois de a cantora finalizar o processo de divórcio com Simon Konecki, com quem teve um filho, atualmente com nove anos.

Adele oficializou a relação no espaço público ao publicar, em meados de setembro, uma foto a preto e branco tirada num casamento em Los Angeles.