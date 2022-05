"Lua de Sangue". Como ver o eclipse total da Lua em Portugal, minuto a minuto

Às 7h52 de Portugal Continental, a Lua sai completamente da penumbra terrestre e recupera as cores a que estamos habituados. Mas essa parte do fenómeno já não será visível em Portugal porque o ocaso da Lua — ou seja, o momento em que ela se põe — vai acontecer mais de uma hora antes, às 06h28, quatro minutos depois do nascer do Sol. Contas feitas, o eclipse será visível até 28 minutos antes de a Lua sair da umbra.

O eclipse será visível também em território insular, mas os madeirenses e os açorianos têm de marcar horas diferentes nos seus alarmes. No Funchal, a Lua nasce às 20h31 de domingo e põe-se às 07h14 do dia seguinte; enquanto em Ponta Delgada ela aparece às 20h19 e põe-se às 6h39 — horas locais. Isto significa que, nos arquipélagos portugueses, ainda será possível observar o momento em que a Lua começa a sair da zona mais escura da sombra. Isso acontece às 06h56 do Funchal, menos uma hora em Ponta Delgada.

A observação deste eclipse total da Lua só será possível se as condições meteorológicas ajudarem — mas, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, elas podem não ser favoráveis a uma noite limpa de observação do céu noturno. Se a chuva não der tréguas (ou se quiser evitar uma noitada à beira do primeiro dia útil da semana), reserve já o dia 8 de novembro no calendário: há outro eclipse total da Lua nesse dia. Será já outono, mas talvez a meteorologia ajude mais.