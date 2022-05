As cerimónias fúnebres de Shireen Abu Akleh, a jornalista do canal Al Jazeera morta com um tiro na cabeça na quarta-feira em Jenin, ficaram marcadas por novos confrontos entre palestinianos e as forças de segurança israelitas.

Tudo aconteceu quando as forças de segurança israelitas reprimiram o cortejo fúnebre de Abu Akleh, junto ao hospital St. Joseph, recorrendo a bastões e bombas de gás. A carga policial atingiu inclusivamente os homens que transportavam o caixão, que quase caiu ao chão.

O jornalista deu ainda conta de quatro cidadãos foram detidos pela polícia, dois deles por erguer bandeiras da Palestina. “Quando o carro com o caixão de Shireen chegou, uma bandeira da Palestina estava exposta nas traseiras do carro, e a polícia israelita partiu mesmo o vidro para a retirar“.

Num vídeo partilhado na rede social Twitter da cobertura em direto da Al Jazeera ao funeral, é possível ver vários elementos que aparentam ser polícias ou militares a investirem contra o cortejo e também o caixão quase a ser derrubado. As forças israelita dizem que reagiram a “provocações” dos participantes na despedida da jornalista.

"The Israeli army is asking people if they are Christian or Muslim. If you’re Muslim you weren’t allowed in." – @ajimran

Israeli occupation forces are attacking Palestinians during the funeral of killed Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh. pic.twitter.com/Xq3VkeOCqn

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 13, 2022