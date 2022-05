Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Milhares de pessoas estão este sábado a protestar em várias cidades americanas contra o recuo no direito legal ao aborto.

Vários grupos de direitos civis e das mulheres mobilizaram mais de 400 protestos sob o lema Bans of our bodies (não toquem nos nossos corpos) com os organizadores a prometer um “verão de raiva caso” no caso de o Supremo Tribunal revogar o acórdão Roe versus Wade que legalizou a prática a nível de todo o país nos anos de 1970.

Os protestos foram convocados após a fuga de informação de um projeto de decisão que está a ser preparado no Supremo Tribunal por iniciativa da maioria conservadora de juízes que ameaça reverter a decisão histórica de 1973 que estabelece o direito federal de pôr termo à gravidez. Se esta decisão for tomada, a data do acórdão final é apontada para junho, o direito ao aborto passa a depender de decisão dos estados e cerca de metade dos estados americanos poderá banir ou limitar de forma severa este direito.

Os organizadores esperam a adesão de centenas de milhares de pessoas em cidades como Nova Iorque, Chicago, Los Angeles e Washington naquele que será a primeira ação coordenada de pressão face à esperada viragem de 180 graus no direito legal ao aborto a nível nacional.

“Para as mulheres deste país, este vai ser um verão de raiva”, afirmou Rachel Carmona, presidente da Marcha das Mulheres, um dos movimentos que convocou os protestos, que deixa o aviso ao Partido Democrata:

Vamos ser ingovernáveis até este Governo começar a trabalhar para nós, até pararem os ataques contra os nossos corpos e até ao direito ao aberto estar consagrado na lei”, afirmou citada pela agência Reuters.

Para além da Casa Branca, os democratas controlam as duas câmaras do congresso e esperam as repercussões do novo acórdão do Supremo os ajudem a ganhar as eleições de novembro. No entanto, o aborto é apenas um dos temas que irá pesar nos votos dos eleitores que estão preocupados com a subida dos preços da energia e dos alimentos.