O Presidente da República exigiu “escrutínio reforçado” na aplicação das medidas excecionais e transitórias na contratação pública aprovadas pelo Governo na semana passada. Questionado pelo Observador sobre a nota que Marcelo juntou à promulgação do diploma na terça-feira, o Ministério das Infraestruturas garante que os métodos de revisão de preço” das empreitadas de obras públicas “são os que já estão previsto nas lei”. “Não muda nada”, responde a tutela.

Na resposta enviada ao Observador, o Ministério liderado por Pedro Nuno Santos não responde às questões diretas sobre o “escrutínio reforçado das decisões” tomadas ao brigo do novo regime pedido por Marcelo.

Numa resposta em conjunto às cinco perguntas enviadas, afirma que “os métodos de revisão de preços são aqueles que já hoje estão previstos na lei, sendo certo que qualquer que seja a forma de revisão adotada, a fundamentação é obrigatória e os materiais são tabelados ou indexados a índices de materiais publicados oficialmente”. “Não muda nada nesse ponto”, remata.

Uma das perguntas foi sobre o papel do Tribunal de Contas e se a entidade que fiscaliza os contratos públicos foi ouvida durante o processo legislativo. O Ministério responde que “o Tribunal de Contas não é uma entidade consultiva”, mas garante que “terá sempre, tal como acontece na revisão de preços ordinária e aposta aos contratos iniciais, a prerrogativa de promover a sua competência de fiscalização na observância da legalidade e da boa gestão financeira.”

De acordo com o semanário Expresso, o Presidente da República esteve reunido com o presidente do Tribunal de Contas antes de partir para Timor-Leste. Ou seja, Marcelo recebeu José Tavares a 16 de maio, no dia anterior a ter promulgado com aviso o diploma que permite a revisão de preços das empreitadas de obras públicas.

No início da semana passada, o Presidente da República recebeu os partidos em Belém e deu conta da sua preocupação com a execução do Plano de Recuperação e Resiliência — que terá sido um dos assuntos que tratou, depois, com o presidente do Tribunal de Contas.

O novo regime para a revisão dos preços de contratos públicos veio possibilitar a “adequação dos métodos” já previstos na legislação ” a “uma situação excecional e imprevisível, que se considere conjuntural, mas que põe em risco a continuidade de obras públicas estruturantes para o nosso país”, refere o Ministério das Infraestruturas sobre o diploma que veio responder ao aumento de preços dos materiais.

Quando apresentou a proposta inicial, no início de maio, o ministro Pedro Nuno Santos disse que as regras visavam “garantir que não há interrupção nem nenhum colapso no investimento público que está em curso”. Nessa altura foi questionado sobre se o Tribunal de Contas seria ouvido no processo legislativo, uma vez que faz aplicar a lei, mas o ministro respondeu apenas que seriam ouvidas as regiões autónomas, as autarquias e o setor da construção. No texto do diploma, a que o Observador teve acesso, o Governo acrescenta ainda a audição da Comissão de Índices e Fórmulas de Empreitadas e a Administração do Porto de Lisboa.

Tribunal de Contas promete “velar pelo cumprimento”

Contactado pelo Observador, o Tribunal de Contas afirma que “não conhece o diploma, aguardando a sua publicação” e que “tratando-se de um diploma legislativo, o Tribunal irá velar pelo seu cumprimento como acontece com as demais leis em vigor.”

As regras, que vão vigorar até ao final do ano, vão aplicar-se às obras futuras mas também às que já estão em execução e permitem a “revisão de preços e de adjudicação em resposta ao aumento abrupto e excecional dos custos com matérias-primas, materiais, mão-de-obra e equipamentos de apoio, com impacto em contratos públicos, especialmente nos contratos de empreitadas de obras públicas”, de acordo com o diploma.

O empreiteiro pode pedir a revisão de preços de materiais até à entrega provisória da obra pública (até estar finalizada), se eles representarem pelo menos “3% do preço contratual” e quando a “taxa de variação homóloga do custo seja igual ou superior a 20 %”.

Tem de existir uma “justificação fundamentada” deste pedido de revisão ao dono da obra que tem 20 dias para se pronunciar e pode apresentar uma contra-proposta — que é a que vingará na ausência de acordo entre as partes. “A revisão extraordinária de preços é aplicada a todo o período de execução da empreitada”, consta no diploma que sublinha que o acréscimo dos preços é suportado pelo Orçamento da respetiva área setorial.