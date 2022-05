A coordenadora do BE sustentou, esta sexta-feira, que o partido é favorável a quaisquer manobras diplomáticas que demonstrem apoio à Ucrânia, mas não revelou se o partido equaciona integrar a comitiva de deputados portugueses que poderá deslocar-se a Kiev.

Sei que toda a gente gosta de fazer anúncios. O BE, no parlamento, votou a favor de todas as manobras diplomáticas que possam demonstrar o apoio inequívoco ao direito da Ucrânia de ser respeitada enquanto país soberano”, respondeu Catarina Martins, depois de ser questionada sobre um possível convite do presidente da Assembleia da República para integrar a delegação de parlamentares a Kiev, capital ucraniana.

Na quarta-feira, Augusto Santos Silva, anunciou uma deslocação a Kiev “proximamente”, na sequência de um convite feito pelo homólogo ucraniano, na qual deverá ser acompanhado por uma delegação de deputados portugueses.

Interpelada sobre a possibilidade de fazer parte desta comitiva, mediante um convite do presidente do parlamento, a coordenadora bloquista não respondeu, mas disse que “é necessário, sobretudo, ser-se útil e o BE está disponível para esse apoio diplomático“.

“Na Comissão de Negócios Estrangeiros sempre dissemos que estaríamos disponíveis para tudo o que fosse entendido como útil”, argumentou, à margem de uma manifestação de trabalhadores da Administração Pública, em Lisboa.

Questionada sobre a expulsão de cinco funcionários da embaixada de Portugal pela Rússia e as declarações do primeiro-ministro, que considerou ser uma retaliação “sem motivo”, Catarina Martins referiu que “era o movimento esperado” de Moscovo.