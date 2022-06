No Dia da Criança, Zelensky recorda que "a Rússia está a roubar a infância dos filhos" da nação

Contudo, o Chefe de Estado ucraniano mostrou sinais de otimismo ao referir que as tropas ucranianas estão a contra-atacar “pelo futuro da Ucrânia, por um céu pacífico e uma infância feliz”.

O (curto) texto de Zelensky foi acompanhado de imagens de crianças em abrigos, em ruas destruídas ou nos autocarros que partiam, com a assinatura de fotógrafos como Natacha Pisarenko, da Associated Press, e Carlos Barria, da Reuters.

Uma das manifestações mais simbólicas realizadas esta quarta-feira na Ucrânia foi o “passeio que nunca vai acontecer”, nas palavras de Andriy Sadovy, autarca de Lviv, no Telegram. “Hoje, os autocarros escolares na Praça do Mercado estão vazios. 243 crianças nunca mais virão a Lviv”, escreveu ainda. Em alguns dos assentos, como se pode ver abaixo, foram colocados brinquedos.

Os ocupantes russos estão a matar crianças, mulheres e civis. Devem ser responsáveis ​​por cada vida tirada. Hoje, o mundo inteiro deve unir-se para impedir estes crimes terríveis.”

Nesta mesma cidade, longe do conflito, ocorreu um evento de dança com o nome We help – We wining, em que participaram crianças de Mariupol, Kherson, Kharkiv, Odessa, Donetsk, deslocadas das suas cidades.