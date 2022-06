Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, voltou a receber pacientes CODU/INEM a partir das 8 horas deste domingo, 19 de junho.

A maternidade esteve com as urgências encerradas desde as 19h30 horas de sábado, 18 de junho, por uma questão de “gestão de fluxos”, necessária para lidar com um “pico de afluência” que deixou a unidade com as vagas “praticamente cheias”.

“A MAC solicitou ao CODU [Centros de Orientação de Doentes Urgentes] para não transferir grávidas até às 9h, precisamente por uma gestão de fluxos. Não há falhas de escalas. Há emergência interna e quem for pelo próprio pé é obviamente assistido”, explicou representante da MAC ao Observador.

A MAC justifica o encerramento da urgência, desde as 19h30 deste sábado, 18, com um “pico de afluência”, causado pela chegada de “muitas grávidas”, vindas “de várias zonas de Lisboa, inclusivamente da margem sul do Tejo”. Como resultado, as vagas da maternidade ficaram “praticamente cheias”, adiantou Fonte do Centro Hospitalar de Lisboa Central à agência Lusa.

Este “pico de afluência” surge na sequência do encerramento momentâneo ou limitação no funcionamento dos serviços de de obstetrícia e ginecologia em várias unidades do país, por dificuldades no preenchimento das escalas de serviço por médicos e especialistas.