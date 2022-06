Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O antigo primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, disse esta quinta-feira em tribunal que Ricardo Salgado estava visivelmente “desesperado” quando reuniu com ele, em maio de 2014, para lhe pedir que o Governo interferisse junto da Caixa Geral de Depósitos para ceder linhas de financiamento à área não financeira do Grupo Espírito Santo, que estava com problemas.

Passos Coelho foi arrolado como testemunha pelo próprio arguido Ricardo Salgado, que é acusado juntamente com 23 outros arguidos e seis empresas de um total de 356 crimes. E falou durante cerca de duas horas, respondendo ao juiz de instrução Ivo Rosa, ao Ministério Público e aos advogados que lhe quiseram colocar questões. O ex-governante disse que Salgado, nessa reunião, estava convencido de que o Governo poderia interceder por ele, no entanto Passos respondeu-lhe que tal não seria possível e até lhe terá sugerido para que se sentasse com os credores e combinasse uma falência ordenada para tentar evitar males maiores, apurou o Observador junto de fonte judicial. Na altura, Passos ficou convencido de que o banco estava saudável e que os problemas estavam apenas na área não financeira do grupo, composta sobretudo por empresas no Luxemburgo e na Suíça.

