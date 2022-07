A tenista alemã Tatjana Maria apurou-se esta terça-feira pela primeira vez para as meias-finais de um torneio do “Grand Slam”, ao vencer a compatriota Jule Niemeier nos “quartos” de Wimbledon, terceiro “major” da temporada.

Tatjana Maria, de 34 anos e 103.ª do ranking mundial, conseguiu superiorizar-se à 97.ª do mundo ao fim de três “sets”, com parciais de 4-6, 6-2 e 7-5, em duas horas e 20 minutos.

Nas meias-finais, a jogadora germânica, que tinha como melhor resultado a presença nos 16 avos de final de Wimbledon em 2015, vai defrontar a vencedora do encontro desta terça-feira entre a tunisina Ons Jabeur, segunda da hierarquia mundial, e a checa Marie Bouzkova, 66.ª do mundo.