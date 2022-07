A ERC delibera “a abertura de procedimento contraordenacional” contra a TVI, na sequência da participação contra o programa “Em Família” de fevereiro pelo “incumprimento da exibição de conteúdos suscetíveis de influírem” na formação de jovens.

A decisão acontece depois do sentido provável no mesmo sentido, deliberado em março último, na sequência da participação contra a TVI – programa “Em Família”, de 19 de fevereiro último, sobre publicidade a bebidas alcoólicas.

Ante a participação recebida sobre a inclusão de referências a bebidas alcoólicas no programa ‘Em Família’, de 19 de fevereiro de 2022 e, em face do exposto, o Conselho Regulador da ERC (…) delibera a abertura de procedimento contraordenacional contra o operador TVI”.

Isto “com fundamento no incumprimento da exibição de conteúdos suscetíveis de influírem na formação e desenvolvimento de jovens, no período entre as 06h00 e as 22h30, no programa ‘Em Família’, transmitido pelo serviço de programas televisivo TVI, em 19 de fevereiro de 2022″, lê-se na deliberação de 15 de junho.

Tinha dado entrada na ERC, no dia 19 de fevereiro de 2022, uma participação contra a TVI, propriedade da TVI, relativa ao programa “Em Família”, transmitido nesse mesmo dia, pelas 18h00, “‘por terem em estúdio uma banca com várias garrafas de bebidas alcoólicas, um barman de uma empresa com o nome ‘enfrascados’ que apresentava os seus produtos alcoólicos‘”.

O apresentador Ruben Rua, “‘durante cerca de 30 minutos, passeou no estúdio com um copo na mão, que continha uma bebida alcoólica com gelo, e ofereceu uma bebida a todos, inclusive aos telespetadores'”, lê-se na deliberação.

O programa “Em Família” é um ‘talk show’ transmitido nas tardes de sábado na TVI e é apresentado por Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua.

Naquele dia, 19 de fevereiro, o programa teve início às 15h26 e foi dedicado à comemoração dos 29 anos da TVI e à respetiva gala de aniversário.