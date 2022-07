Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Após o início da guerra, a Rússia bloqueou portos ucranianos e impediu a exportação de mais de 20 milhões de toneladas de cereais como trigo, milho ou cevada. Praticamente três meses de negociações depois, Kiev e Moscovo assinaram esta sexta-feira acordos individuais com Turquia e Nações Unidas, que ficaram responsáveis por monitorizar o cumprimento do documento.

Moscovo e Kiev estão entre os maiores exportadores de cereais e fertilizantes do mundo. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, em 24 de fevereiro, colocou navios de guerra ao longo da costa ucraniana do Mar Negro. Para deter um possível ataque naval, a Ucrânia colocou minas nas águas. Assim, os portos utilizados para exportar cereais ficaram bloqueados, com o Kremlin a ter sido acusado de roubar esses alimentos e de os transportar para outros locais.

