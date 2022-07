Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Três dias depois de o Observador ter noticiado um caso de uma denúncia de abuso sexual que o atual patriarca de Lisboa não comunicou às autoridades policiais, D. Manuel Clemente decidiu escrever uma carta aberta que publicou no site do Patriarcado de Lisboa para “esclarecer” aquilo que diz serem “equívocos e perplexidades” dos últimos dias. Nesta carta, o bispo — que recusou uma entrevista ao Observador e respondeu num parágrafo às 11 questões enviadas — explica agora que quando reuniu com a vítima, naquele ano de 2019, não entendeu tratar-se de uma “renovada denúncia da feita em 1999” e que o seu antecessor [D. José Policarpo] tinha já afastado o padre visado da paróquia onde estava nomeado para servir uma capelania hospitalar. Considerou também que com o afastamento do padre da paróquia o caso ficaria resolvido.

