Estamos em agosto, em pleno verão, com a temporada ainda numa fase embrionária e os treinadores a afinar onzes tipo, estratégias, planos. Ainda assim, mesmo em agosto e em pleno verão, o Benfica tinha esta terça-feira um dia definidor para tudo aquilo que ainda poderá acontecer no resto da época: o dia em que jogava parte do futuro na Liga dos Campeões.

Depois de golear o Midtjylland na primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso à liga milionária, na Luz, o Benfica entrou no Campeonato também a golear o Arouca e a dar um passo inicial muito firme rumo à corrida pela conquista do título. Esta terça-feira, agora na Dinamarca, voltava a defrontar os dinamarqueses com o objetivo de carimbar o expectável xeque-mate e seguir para o playoff, onde o adversário seria o vencedor da eliminatória entre o Dínamo Kiev e o Sturm Graz.

