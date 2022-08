Daneche foi morta a tiro em Londres há um mês. Polícia divulga fotos do homicida momentos antes de cometer crime

Daneche Tison tinha apenas 26 anos quando foi baleada junto a um bloco de apartamentos na Bruncker Street, na madrugada de 19 de julho. Era exatamente 1h56 da madrugada quando a polícia londrina foi chamada, mas quando os investigadores chegaram ao local, a mulher já tinha sido levada para o hospital — tinha dado entrada aproximadamente às 2h10. Apesar de ter chegado ainda com vida, acabou por morrer “pouco tempo depois”, detalha o comunicado

A autópsia realizada dois dias depois revelou que Daneche morreu na sequência de um tiro que lhe atingiu o coração, embora também tivesse sido baleada nas costas.

A família de Daneche também reforçou o apelo da polícia. “Faz um mês desde que perdemos a nossa amada filha, irmã, neta e sobrinha Daneche Tison. As nossas vidas nunca mais serão as mesmas. A nossa única missão agora enquanto família é descobrir quem foi responsável por tirar uma vida tão jovem e talentosa antes do seu tempo. E não descansaremos até que o façamos. Agradeceríamos que qualquer pessoa que possa ter alguma informação, por favor, entre em contacto com a polícia”, lê-se no mesmo comunicado da polícia.