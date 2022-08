Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um vídeo, que mostra uma jovem visivelmente perturbada após um bailarino que imitava Michael Jackson aparecer numa discoteca, tornou-se viral no TikTok.

Ruby Marriott, de 18 anos, tem fobia ao cantor e a tudo o que se relaciona com “Rei do Pop” e a sua reação espalhou-se rapidamente por todas as redes sociais. O vídeo foi gravado pela sua irmã Macey, enquanto estavam de férias com a família em Ayia Napa, no Chipre, no início deste mês. As imagens com 1,9 milhões de gostos no TikTok fez com que a jovem tivesse vontade de explicar o que a assusta tanto num dos maiores cantores do mundo.

@mace_m our first night in aiya napa took a turn for the worse ♬ original sound - Mace

Ruby explicou ao The Independent que tem um medo genuíno de Michael Jackson. “Tudo começou quando era mais pequena, com cinco anos. A minha irmã e o meu primo costumavam mostrar-me vídeos assustadores dele e teorias da conspiração de que ele ainda está vivo, com fotos em que aparecia em janelas de outras pessoas”.

