Elias Von Burgsdorff é “speech writer” da presidente da Comissão Europeia — um dos muitos consultores que lhe escreve os discursos — e por isso está a ter dias especialmente trabalhosos: dentro de duas semanas, a 14 de setembro, Ursula Von der Leyen faz o seu discurso do Estado da União.

No Centro de Artes Contemporâneas Arquipélago, no concelho da Ribeira Grande, nos Açores, Von Burgsdorff vai explicando a complexidade da elaboração do discurso e revela aos participantes do SummerCEmp algumas das estratégias de von der Leyen. O facto de falar várias línguas ao longo de um mesmo discurso, por exemplo, faz com que os falantes desses idiomas se sintam representados. “Se ela pudesse, também falava em Português“, garante.

Elias Von Burgsdorff, cidadão alemão nascido na África do Sul, explica aos participantes do SummerCEmp que escrever um discurso como o do Estado da União para a presidente da Comissão Europeia é um processo que de simples não tem nada:

O nosso trabalho começa três ou quatro meses antes. Agora mesmo este é ‘crunch time’ o momento que estamos a escrever, que dá mais trabalho.”

