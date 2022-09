Um vídeo filmado pela OceanGate Expeditions, empresa dedicada ao estudo do mar, mostra o Titanic como nunca antes tinha sido visto. As imagens com 1 minuto e resolução de 4.320 píxeis — uma qualidade de 8K — permite observar detalhes desconhecidos durante 110 anos.

“Estudo os destroços [do navio] há décadas e fiz vários mergulhos, e não me lembro de ver nenhuma outra imagem com este nível de detalhe“, revela à CNN Rory Golden, especialista da missão, ao falar sobre a descoberta da gravação feita numa das âncoras laterais — onde pode ler-se Noah Hingley & Sons Ltd.

“No início do vídeo pode ver-se a grua usada para implantar a enorme âncora de 15 toneladas, ainda localizada no convés do barco, e a grilheta, que foi originalmente anexada ao mastro principal que agora desabou”, explica Paul Henry Nargeolet, piloto veterano e mergulhador. Este membro da equipa explica ainda à CNN a parte mais técnica da visita ao local. Por exemplo, as luzes verdes visíveis no vídeo são utilizadas para medir o tamanho dos objetos encontrados e ter a noção da sua dimensão.

Este sistema permite-nos determinar com precisão o tamanho dos objetos […] A distância entre as duas luzes verdes é de 10 centímetros”, explana.

O Titanic, afundado num trágico acidente no ano de 1912, encontra-se a cerca de 640km da ilha Terra Nova, no Canadá, estando submerso a mais de 3 quilómetros de profundidade no Oceano Atlântico.

A presença dos cientistas desta empresa no local é comum visto que a Titanic Expedition — missão comandada pela equipa — é responsável por estudar e descobrir novos factos sobre a embarcação.

Qualquer pessoa pode acompanhar a expedição e ver, em primeira mão, o local onde repousa o barco. A organização diz que as missões civis, com grupos organizados, têm um valor de 250 mil euros.