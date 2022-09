Scott Drummond tem 60 anos mas não consegue esquecer o episódio insólito que viveu com 28 anos. Os seres humanos têm todos o mesmo fim: a morte. O que vem depois ninguém sabe. Mas o norte-americano consegue descrever o que sentiu quando foi declarado morto durante 20 minutos.

Como muitos jovens, gostava de esquiar e como acontece muito frequentemente neste tipo de desportos, acabou por sofrer um acidente, onde deslocou o polegar e acabou por ser operado. De acordo com o El Confidencial, o que seria uma operação simples para colocar o dedo no lugar, muito rapidamente se tornou um “pesadelo” devido a negligência médica num centro de saúde.

“Eu matei-o!”, gritou uma enfermeira após ter estragado o torniquete cirúrgico. Este foi um dos momentos que Scott se lembra enquanto ainda estava na mesa de operações, detalhou numa entrevista citada pelo jornal acima mencionado.

“Senti uma sensação estranha no meu braço”, descreveu. Momentos depois viu-se flutuar para fora do seu corpo enquanto se observava deitado no mesmo sítio. “Eu vi cada ponto que eles me coseram”, adianta Drummond na mesma conversa. Ao seu lado, embora não a visse, sentia uma presença: “estava convencido que era Deus”, recorda.

Drummond acrescenta: “Olhei para a minha esquerda e lembro-me de ver algumas árvores altas, e eram árvores com uma aparência fora do comum. À minha direita, vi flores silvestres, que me davam pela cintura”.

O protagonista desta história detalha que ao tentar alcançar uma nuvem, um braço o puxou e lhe disse que “ainda não era a sua hora“, que “ainda havia muito para fazer”.

Scott acordou e descobriu que tinha sido declarado morto durante 20 minutos, mas voltou milagrosamente à vida, desenvolveu o El Confidencial.

Com base neste episódio que lhe marcou a vida, decidiu lançar o site Priorizite Your Life, uma página que incentiva a priorizar os momentos mais importantes da vida. Desde esse dia, Scott Drummond vive focado “no que realmente importa”.