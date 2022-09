Em atualização

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, considera que a escolha do primeiro-ministro, António Costa, de eleger Manuel Pizarro como ministro da Saúde é “sensata”. “Conhece bem o sistema de saúde português e os da União Europeia. Tem peso político e isso tecnicamente é bom. Pode defender a Saúde no Conselho de Ministros”, disse, acrescentando que o novo governante é um “bom gestor de recursos humanos”. “As boas relações do ministro com os profissionais de saúde ajudam, de facto, a fazer as coisas de forma diferente àquilo que tem sido feito.”

Em declarações à SIC Notícias, Miguel Guimarães reconhece, ainda assim, que o desempenho de Manuel Pizarro estará limitado pelas condições que António Costa impuser. “O senhor primeiro-ministro, quando Marta Temido se demitiu, fez questão de realçar que o programa da Saúde é definido por ele”, explicou.

Para o bastonário, é “fundamental” que Manuel Pizarro resolva “a falta de capital humano” que existe no SNS, dando “condições para a revisão da carreira médica e para a valorização dos médicos”. Além disso, frisou que a implementação de “um novo modelo gestão do SNS” é “importante”.

