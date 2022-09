Na semana passada, no Wanda Metropolitano e contra o FC Porto, a lógica manteve-se: Griezmann entrou ao minuto 63 e foi decisivo, marcando o golo da vitória do Atl. Madrid já bem dentro do período de descontos. A utilização do avançado francês por parte dos colchoneros tem sido a polémica em cima da mesa em Espanha e prende-se com a cláusula de compra incluída no empréstimo feito pelo Barcelona — mas a história pode mudar nos próximos dias.

De acordo com o L’Équipe, Atl. Madrid e Barcelona estão muito perto de chegar a um acordo que reduz a cláusula de compra de Griezmann de 40 para 25 milhões de euros — um valor que os colchoneros já se encontram disponíveis para pagar no final da temporada e que permite, consequentemente, que o avançado possa acumular mais minutos em campo a partir daqui.

Barça and Atlético are close to agreeing to reduce Antoine Griezmann’s transfer clause from $40M to $25M, according to @lequipe It could mean the end of the 60th-minute substitutions ???? pic.twitter.com/maPoVGBWLO — B/R Football (@brfootball) September 13, 2022

De recordar que o avançado francês regressou a Madrid em agosto do ano passado depois de uma experiência pouco conseguida na Catalunha. A cedência inicial dizia respeito apenas à temporada passada, 2021/22, mas o Atl. Madrid acabou por decidir acionar a cláusula de opção de renovação do empréstimo, deixando Griezmann novamente ligado ao clube até ao fim da época que está a decorrer, 2022/23. O problema? Nesse mesmo acordo, o Barcelona salvaguardou a certeza de que os colchoneros teriam de ativar uma cláusula de compra obrigatória no final da temporada, no valor de 40 milhões de euros, se o jogador cumprisse pelo menos 45 minutos em 50% dos jogos.

Ou seja, em resumo e num xadrez lógico que não obriga a grandes suposições, o Atl. Madrid tem estado a gerir a utilização de Griezmann para não ter de desembolsar os tais 40 milhões no final da temporada. Segundo o El País, porém, o objetivo do Atl. Madrid sempre foi precisamente pressionar o Barcelona a baixar esse valor — ou seja, os colchoneros querem o avançado francês mas não querem pagar tanto por ele.

O esquema já foi mesmo assumido por Diego Simeone, que após o encontro com o FC Porto voltou a comentar o assunto depois de já o ter feito nos dias anteriores. “São muitos anos juntos, temos muito carinho um pelo outro. Mas, além disso, há uma realidade, que são os números. A última temporada dele foi irregular mas esperamos que ele seja forte e que nos sirva como o estamos a utilizar. Podemos ver a realidade e essa é que, em 30 minutos, ele está a ir muito bem. Em 60 minutos, não sabemos… Eu vou pelas realidades”, explicou o treinador argentino depois da vitória frente aos dragões.

Face à evidência da estratégia de utilização de Griezmann, o Mundo Deportivo chegou a dizer na última semana que o Barcelona pretendia recorrer aos tribunais para exigir os 40 milhões de euros, alegando até que o Atl. Madrid já tinha atingido a cláusula obrigatória na época passada. Ao que parece, porém, os dois clubes terão chegado a um entendimento que vai fazer com que o avançado francês fique em Madrid a título definitivo, seja utilizado por mais de meia-hora e custe apenas 25 milhões de euros.