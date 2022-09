O administrador do Banco de Portugal Luís Laginha de Sousa será o nome escolhido para substituir Gabriel Bernardino na presidência da CMVM, depois de este último ter abandonado o cargo por razões de saúde. O jornal Eco confirmou, junto de duas fontes, os rumores que circulavam no setor, há algumas semanas, de que o ex-presidente da bolsa Euronext seria o nome escolhido para liderar o supervisor dos mercados.

Contactado pelo Observador, Luís Laginha de Sousa não fez comentários, tal como fonte oficial do Ministério das Finanças, que ainda não foi possível contactar. O economista está em fim de mandato no Banco de Portugal e deverá, assim, deixar a instituição liderada por Mário Centeno.

Porém, o facto de ser um homem a substituir outro (Gabriel Bernardino) poderá ser um obstáculo já que a lei-quadro das entidades reguladoras diz, no artigo 17º, que “o provimento do presidente do conselho de administração deve garantir a alternância de género”. Antes de Gabriel Bernardino, que esteve pouco tempo no lugar, a presidente tinha sido Gabriela Figueiredo Dias.

Luís Laginha de Sousa é licenciado em Economia e tem um MBA, ambos feitos na Universidade Católica, e esteve entre 2005 e 2016 na Euronext Lisbon, primeiro como administrador e, depois, como presidente. Saltou para o Banco de Portugal, para um mandato de cinco anos que termina este mês.